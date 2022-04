Caressa: “Juve-Inter, decisivi Dybala, Perisic e Brozovic. Inzaghi? Ecco l’errore più grande”

Intervenuto a Deejay Football Club, Fabio Caressa ha parlato così di Juventus-Inter in programma domenica sera

"La vogliamo presentare come la partita dei giocatori o no? Secondo me potrebbero essere decisivi Dybala, Perisic e Brozovic. Calo Inter? L'Inter dell'anno scorso è più forte di quella dell'anno scorso. Sta pagando un errore di mentalità a Liverpool, Inzaghi non fa i cambi per provare a fare il secondo gol e dice che deve pensare alle altre partite, è un errore di mentalità così come considerare una buona partita quella persa 2-0 in casa. Se è una buona partita, aiuto abbiamo un problema. E' stato l'errore più grande della stagione dell'Inter. Juve-Inter ci farà capire tante cose".