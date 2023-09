Caressa: “Sulla Juventus ho questa impressione quest’anno. L’autogol di Gatti…”

"L'autogol di Gatti incredibile, è la testimonianza della partita disastrosa di Szczesny, questo autogol mi dà l'idea di come abbia giocato la Juve. Si è sciolta sul 2-2, è stata una squadra distratta e quasi non ci creda del tutto. Ho avuto questa impressione, non so se è un problema psicologico per cosa è successo l'anno scorso, mi ha lasciato sconcertato vedere atteggiamenti che i giocatori della Juventus di solito non hanno"