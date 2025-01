"Lautaro sta seguendo la teoria di Higuain che diceva che i gol per un attaccante sono un po' come il ketchup", aggiunge Caressa

"Lautaro sta seguendo la teoria di Higuain che diceva che i gol per un attaccante sono un po' come il ketchup. Quando lo giri, fai fai fai e non esce niente. Poi quando viene, viene tutto insieme. Stessa cosa per i gol, stanno arrivando tutti insieme ma son tutti bellissimi. Questa settimana ho visto destro al volo con palla schiacciata in Champions League e sinistro da fuori area all'incrocio dei pali"