Le parole di Alejandro Camano: "Lautaro? Ha un contratto di altri 5 anni e rimarrà a lungo in nerazzurro"

All’Atletico Madrid si è messo in evidenza per talento, velocità e personalità. Poi il Manchester United lo ha preso ed è diventato un giocatore importante. Lukakuè un grande calciatore, Garnacho è un calciatore complementare e con Romelu si adatta perfettamente. Conte sa valorizzare al massimo i suoi uomini. Lautaro? Ha un contratto di altri 5 anni e rimarrà a lungo in nerazzurro”.