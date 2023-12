L'Inter dovrà fare a meno di Lautaro Martinez: l'attaccante argentino ha riportato un infortunio muscolare che lo costringerà a saltare i prossimi impegni dei nerazzurri. Un'assenza pesante, come spiega Fabio Caressa nel corso di "Deejay Football Club" in onda su Radio Deejay: "Lautaro in questo momento è il "Mahatma" dell'Inter, è quello che determina i tempi emotivi della squadra. Secondo me è una cosa da non sotovalutare il fatto che mancherà Lautaro".