Inter, Caressa: “Lautaro? Mi piace la sua semplicità in campo e come cresce”

Nel corso di un video sul suo canale YouTube dove parla delle varie esultanze dei calciatori, Fabio Caressa, giornalista, ha parlato così di Lautaro Martinez: "In genere anche dopo i gol ha questa faccia seria, a me piace: mi piace anche la sua esultanza, moderata ma significativa. Lautaro mi piace come esulta, la sua semplicità in campo: mi sta piacendo come sta crescendo nel nostro campionato, a prescindere dai momenti di astinenza da gol".