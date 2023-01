Caressa: “Lukaku? Se utilizzato in una certa maniera, la mette sempre dentro”

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabio Caressa , giornalista, ha parlato così di Romelu Lukaku e delle sue caratteristiche: "Il Lukaku che abbiamo visto all'Inter è completamente diversamente da quello di prima e dopo: quello nerazzurro è sicuramente un bomber, in Inghilterra era un onesto lavoratore che non la metteva sempre dentro.

Il Lukaku visto dopo l'Inter, anche per via degli infortuni, è un Lukaku dalle polveri bagnate: ha il potenziale di essere un bomber, va utilizzato nel giusto modo. Non è un attaccante buono per tutte le squadre e tutte le stagioni: va utilizzato in una certa maniera, lì la mette sempre dentro."