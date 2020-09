Intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club in onda su Radio Deejay, Fabio Caressa ha confermato la propria posizione su Nainggolan. Il telecronista Sky crede fermamente nell’ex giocatore di Cagliari e Roma e lo ha ribadito quest’oggi:

“Io Nainggolan lo vedrei perfetto per Conte, non capisco perché non riescano a matcharsi”.

SCUDETTO – “La Juventus è ancora la prima ma se vende Dybala… Sarà un campionato sorprendente anche se secondo me la Juve è ancora avanti”.