Caressa: “Nazionali, si poteva trovare un compromesso. Ma la cosa incredibile…”

La questione Nazionali e la positività di Marcelo Brozovic. Di questo Fabio Caressa ha parlato a Radio Dee Jay e ha espresso il suo pensiero: «Si poteva trovare un compromesso. Avrei evitato per esempio le amichevoli e per chi doveva giocare le partite della Nations League avrei pensato a fare un ritiro di pochi giorni. Perché ogni volta diventa tutto complicato e già lo è. Così si deve trovare un compromesso. Con Vida qualcosa si poteva fare. Se non c’è il tampone non lo fai giocare. Incredibile che il sindacato dei giocatori in questo momento non abbia fatto nulla per chiedere ai giocatori un aiuto anche per la questione dei dilettanti, per il calcio in generale».

(Fonte: Football Club)