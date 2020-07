Caressa: “Inter, fai lo scambio Lautaro-De Jong per vincere. Eriksen? Non sono sicuro che…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Caressa, noto giornalista, ha parlato così del momento dell’Inter dopo la vittoria di ieri sul Torino: “La strada per vincere subito è fare lo scambio Lautaro-De Jong: all’Inter serve quel giocatore lì, una punta la trovi. Tonali gioca in quel ruolo ma non è a quel livello, per essere decisivo devi essere un calciatore a livello internazionale e superiore. Ci vogliono giocatori disposti a credere in Conte: il suo non è solo un modo, è una fede. Tu devi credere in Conte: e se lui ottiene una rosa che crede in lui, potrà vincere. Ci vuole tanta applicazione e devi credere in quello che fai. Eriksen? Anche nel Tottenham nell’ultima stagione faceva fatica a trovare un posto da titolare. La sua posizione all’Inter, quando è arrivato, non c’era. Antonio ha provato a trovargliela stravolgendo un po’ le cose. Non sono sicuro che senza di lui l’Inter avrebbe fatto meno punti, anzi: forse tenendo lo schema di prima ne avrebbe fatto qualcuno in più. Ma Eriksen è un ottimo giocatore”.