Il giornalista Fabio Caressa durante Deejay Football Club ha parlato delle possibilità dell’Inter di Conte di giocarsi il titolo di Serie A

“Ci possiamo aspettare di tutto. Se l’Inter vince con la Samp, considerando il calendario può rientrare nello scudetto. L’Inter ha una grande possibilità, deve fare 15 punti in 5 partite abbordabili e può rientrare in corsa. La Juve vista in queste uscite se non segna fa fatica”.