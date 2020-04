Caressa: “Serie A? Un dovere finirla quando il Paese ripartirà. E sul come dico che…”

Intervenuto a Radio Deejay, Fabio Caressa ha parlato così della possibilità che si ritorni a giocare una volta superata l’emergenza Coronavirus:

“Mi sembra che la soluzioni che stanno prendendo per la parte della finale della stagione siano interessanti. Si procede a tentoni e a vista, dico che si vede la luce ma non dobbiamo rovinare tutto. Ho visto troppe persone in giro”.

STAGIONE – “Secondo me, nel rispetto delle norme e di tutto, se il Paese riprende è un dovere riprendere. Ce lo diranno se è possibile o no, se una parte del Paese si riprende e ci sono le necessarie cautele, secondo me riprendere, anche con un mese di ritiro prima, è una cosa che si può e si deve fare”.