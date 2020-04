Coronavirus, Arcuri: “Non stiamo ancora vincendo, solo contenendo. Vi imploro di…”

Il Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ha tenuto una conferenza stampa al Dipartimento della Protezione Civile. Arcuri ha invitato tutti a mantenere la calma e a rispettare le regole, perché in questo momento non siamo ancora vicini al ritorno alla normalità.

“La nostra battaglia contro il coronavirus, questo nemico forte e sconosciuto prosegue senza sosta, dobbiamo evitare di cominciare a pensare che stiamo vincendo, che abbiamo costretto l’avversario in un angolo, che stiamo per avere il sopravvento. Gli indicatori ci dicono solo che stiamo contendendo la portata”.

Arcuri ha poi definito “deplorevoli le immagini che mostrano gente in giro”, un comportamento da non imitare perché “nulla è cambiato”.

“Vi imploro di mantenere comportamenti responsabili” per “evitare che i sacrifici vengano vanificati”. Da quando l’emergenza è iniziata i posti di terapia intensiva sono diventati 9284, un +79% rispetto ai numeri antecedenti alla crisi. Nell’ultima settimana, inoltre, alle regioni sono stati inviati 11,2 milioni di dispositivi di protezione, per un totale di 51,8 milioni dall’inizio della crisi.

(Gazzetta.it)