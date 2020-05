Caressa: “Simoni un uomo che sapeva sempre tranquillizzarti. Il suo esonero uno dei più ingiusti…”

Ieri l’Inter è stata sconvolta da una tragica notizia: la morte dell’ex tecnico nerazzurro Gigi Simoni. A Deejay Football Club Simoni è stato ricordato dal giornalista Fabio Caressa:

“Era un ottimo allenatore, ha fatto stagioni importanti anche prima dell’Inter. Era piacevolissimo parlare, non si perdeva mai nell’astio contro le persone. Era un uomo che ti tranquillizzava quando ti parlava ed era molto amato per questo dai giocatori. Non voleva parlare del figlio, ma c’era il tentativo di voler superare quella tragedia. Ho tanti racconti di Bergomi che nutre un grande rispetto. Gli diede una possibilità e fece un grande campionato. Fu uno dei più ingiusti esoneri della storia del calcio. Anche Moratti ammise che fu un errore”.