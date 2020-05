Caressa: “40 giorni di ritiro mi sembra un sacrificio minimo. Non posso pensare che Conte…”

Il giornalista Fabio Caressa ha parlato a Deejay Football Club della ripresa del calcio e delle polemiche degli ultimi giorni sul possibile ritiro delle squadre

“Non ci posso pensare che Conte non voglia giocare. Io sarei stato favorevole al ritiro, magari non dal 18 maggio ma da una settimana prima della ripresa facendo i tamponi. Potevano prendere un albergo e stare in ritiro 40 giorni. due pullman sanificati, 40 giorni di ritiro mi sembra un sacrificio minimo dopo essere stato due mesi con la famiglia. Abbiamo bisogno di cercare nei limiti del possibile di riavvicinarsi alla vita di prima, anche economicamente. E non solo per il calcio”.