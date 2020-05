Caressa: “Tamponi ai calciatori? Leviamo questa retorica. Tutte le aziende si stanno organizzando”

Durante la trasmissione radiofonica Deejay Football Club, il giornalista Fabio Caressa ha detto la sua sulla ripresa del calcio in Italia:

“Tutte le aziende italiane si stanno organizzando per fare i tamponi, facendoli privatamente. Questo per la tranquillità dei lavoratori, quindi questa retorica sui tamponi dei calciatori la leviamo subito. Grazie a questi tamponi possiamo capire il tasso di asintomatici e può servire. Se bisogna convivere col virus bisogna ripartire con la vita di tutti i giorni. La vita deve riprendere, non ci possiamo fermare qui”.