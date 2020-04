Ripartenza Serie A, Caressa: “Basta retorica. E si passi ai 5 cambi. L’UEFA è preoccupata per…”

Intervenuto a Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato così della possibilità che il calcio possa ripartire:

“Siamo passati dal se al come questo paese ripartirà. La decisione politica che dovrà essere presa e dovrà essere presa sul come ripartire. Non si parla solo di calcio ma di atleti, se la macchina si ingolfa per quattro mesi, poi non riparte. L’UEFA è preoccupata di un fatto, ossia di non partire tutte insieme ma scaglionate. Così fosse, imporrebbero le Coppe tra le competizioni e non dopo. L’UEFA è disposta a valutare nuovi format ma è importante che sappiamo le indicazioni delle Leghe e poi decidere. La prima cosa sacrificabile per la nostra Lega credo sia la Coppa Italia”.

FISICA – “Se si ripartisse a giugno, i gruppi di lavoro è importante che inizino ad avere vicinanza con il pallone. E poi attraverso il gioco con la palla, si può sviluppare anche l’attività fisica. E poi tutti dicono la stessa cosa: nessuno sa come avrà influito questa quarantena. Sarà importante passare alle 5 sostituzioni, sarà una strada percorribile per evitare infortuni secondo me”.

RETORICA – “Non bisogna ricorrere alla solita retorica: questo discorso dei tamponi non vale solo per il mondo dello sport, sarà necessario per tutti fare esami sierologici. Non è che il protocollo vale solo per il calciatori, lo sport è un lavoro e un’attività economica importante. E così va trattata, né più ma neanche meno delle altre aziende”.