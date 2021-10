Inter-Juve, Caressa: “Qualcuno spieghi quando il VAR deve intervenire. Se l’arbitro…”

Il giornalista ha posto delle domande sull'intervento della tecnologia nell'occasione del rigore assegnato alla Juve contro l'Inter

«Non ho le immagini quindi non posso fare la moviola. Ma il problema è concettuale. Quando deve intervenire il VAR? Quando non deve intervenire il VAR? Qualcuno che si prenda la responsabilità nei giorni successivi, ma andassero a DAZN, a Prime, dove gli pare, però ci dicessero quando vogliono intervenire e quando non vogliono. Perché è un dato di fatto che oggi il contatto ci sia e che il piede sul quale c'è il contatto sia al limite dell'area di rigore, anche quello è un dato di fatto. Però se è vero che l'arbitro dice di lasciare proseguire perché il VAR qui interviene e lo manda a rivedere e invece su Anguissa, in Roma-Napoli, magari con la dinamica diversa ce lo spieghino, non lo vanno a rivedere? Perché in alcuni casi vanno a rivedere e in altri no? Perché bisogna capire se è un rigore grave in area e bisogna intervenire. Ma se l'arbitro lo ha visto e ha lasciato proseguire allora qual è la differenza? Non voglio prendere una posizione, voglio capire. Non si capisce niente. L'episodio è chiaro, ma si vede l'arbitro che dice di proseguire, se qui interviene il VAR perché non è intervenuto in altre occasioni. Non capiamo qual è il limite. Però seguendo una linea di intervento lineare».