Inter-Juventus, moviola Marelli: “Rigore da non assegnare. Episodio non da VAR”

Le considerazioni di Luca Marelli al triplice fischio del Meazza a proposito dell'episodio decisivo ai fini del risultato

Luca Marella, ex arbitro, ha commentato per DAZN l'episodio del rigore concesso alla Juventus contro l'Inter. Queste le sue parole: "Il contatto c'è e non si può negare, ma ci saranno sicuramente delle discussioni. Mariani è in perfetta gestione della situazione, come dimostrato anche dalla sua mimica, e giudica non da rigore il contatto. Non è un chiaro ed evidente errore, per cui è un episodio da moviola, non da VAR. Credo che questi non siano rigori da assegnare, bisogna trovare un modo per diminuirli".