Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno discusso a Radio Deejay durante Deejay Football Club del valore della Nazionale: "L'unico valore assoluto è Donnarumma, non mi sembra un grande Nazionale. Frattesi è un giocatore interessante quando entra, non lo vedo però che possa giocare dall'inizio. Bastoni e Barella non sono del livello di Donnarumma, Barella però è il miglior giocatore italiano di movimento", ha dichiarato Zazzaroni.