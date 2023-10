Carlos Augusto chiamato dal Brasile: si avvera il sogno dell’esterno nerazzurro

Il suo arrivo ha alzato ulteriormente il livello della corsia mancina. Carlos Augusto dà a Inzaghi la possibilità di ruotare a sinistra senza andare in apprensione quando Dimarco ha la spia della riserva accesa. Un fattore assolutamente non da poco, considerato il suo rendimento, che gli è valso anche la chiamata del Brasile. Sottolinea la Gazzetta dello Sport:

Un altro sogno che si avvera, segno tangibile di una crescita esponenziale. Dopo il passaggio a una big d’Europa come l’Inter e il debutto in Champions League, per Carlos Augusto ieri sera è arrivata anche la prima convocazione con il Brasile: il c.t. della Seleçao Fernando Diniz ha chiamato l’esterno dell’Inter per i prossimi impegni della sua squadra contro Venezuela e Uruguay. Insieme a Yan Couto del Girona, prenderà il posto di Vanderson e Renan Lodi, usciti dalla lista. Proprio pochi giorni fa, l’esterno nerazzurro - che poteva anche essere convocato dall’Italia - aveva ammesso di desiderare la nazionale brasiliana. Ora il sogno si avverato: domani sarà ancora più dolce prendere un volo verso casa.