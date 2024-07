Frattesi, ancora in vacanza con il resto dei Nazionali italiani, ha postato un commento sul look di Carlos Augusto: "Che capello mio fratello Carlos Augusto". Il brasiliano, dal canto suo, risponde in maniera ironica: "Aspetta qualche mese", facendo riferimento al trapianto di capelli per l'ex Monza che darà risultati in futuro. Frattesi avvisato.