"Stesso discorso, con cifre diverse, per il 31enne Di Lorenzo: dopo le pessime prestazioni in Germania, valutazione in picchiata, da 15 a 7-8 milioni. Ma Thiago Motta non ha cambiato idea su di lui e lo vorrebbe, così come Conte insiste per trattenerlo a Napoli: l’Europeo viene considerato un incidente di percorso, insomma. Tra i giocatori sul mercato, resta immutato il valore (35 milioni) di Buongiorno, corteggiato dallo stesso Napoli, e di Bellanova (20), nei piani della Roma, perché non sono stati utilizzati da Spalletti. In calo anche le quotazioni di Frattesi (da 35 a 25 milioni), che comunque resta risorsa preziosa per Simone Inzaghi, e di Raspadori, da 25 a 15 milioni. Scamacca passa dai 35 milioni pre-Europeo ai 30 attuali: non di meno, nonostante il flop azzurro, perché comunque la stagione con l’Atalanta è stata di alto livello", scrive il quotidiano.