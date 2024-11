Il vuoto (o quasi) dietro la Thu-La . Taremi, Arnautovic e Correa hanno segnato soltanto due gol in tre, di cui uno su rigore. 8 gol fin qui per Thuram in stagione, 6 per Lautaro Martinez. 14 in due, numeri importanti, ma stanno segnando meno del previsto. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport sui tre attaccanti nerazzurri.

Taremi, ci si aspetta di più

"Taremi aveva stregato tutti durante l’estate, Inzaghi compreso. “Segna in ogni partitella, si fa sempre trovare pronto”. Di lui si diceva questo. L’ex Porto ha segnato in amichevole, si è distinto per gol e assist e ha convinto i tifosi, ma in campionato non ha ancora graffiato: fin qui ha giocato dall’inizio solo contro il Lecce, poi ha collezionato minuti in altre dieci occasioni. Solo una volta ha superato la mezz’ora di gioco. I dati, inoltre, confermano la poca incisività nel'area piccola: Taremi ha tirato in porta due volte in 232 minuti (81esimo in Serie A) ed è 73esimo per gol attesi (0,9 di media). Davanti a lui ci giocatori come Zortea, Tchaouna e Pierotti. Meglio in Champions: Taremi ha giocato dal 1’ in tutte le partite, si è distinto con un pugno di giocate da rifinitore – soprattutto contro l’Arsenal – e ha sfornato due assist contro la Stella Rossa. Il primo gol in nerazzurro è arrivato su rigore. Non male, ma lo staff si aspettava qualcosina in più. Soprattutto dopo averlo visto segnare 91 reti a Oporto.