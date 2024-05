Alla vigilia della finale di Champions League tra Real Madrid-Borussia Dortmund, Roberto Carlos ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L'ex terzino brasiliano ha fatto riferimento anche alla stagione dell'Inter. "Abbiamo fatto una bellissima stagione. Siamo in finale contro il Borussia che ha fatto una bella Champions. Sarà una grande finale".

"Il Real è una squadra fortissima con tutti i giocatori più forti del mondo. Se tu vuoi essere un allenatore, l'esempio è Ancelotti per tutto: persona, staff. Fabio Capello è stato con me, lui e Inzaghi grandi allenatori. Tutti i tifosi interisti si sono comportati benissimo con me".