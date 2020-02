R. Carlos: “Scudetto? Spero vinca l’Inter. Devo tanto ai nerazzurri, se non fosse stato…”

Intervistato da Il Mattino, Roberto Carlos ricorda il suo periodo all’Inter. Il brasiliano arrivò nell’estate del 1995 e lasciò Milano dopo solo una stagione: “Devo tanto all’Inter. Se non fosse stato per quell’esperienza in Italia, forse non sarei mai diventato il calciatore che tutti poi hanno conosciuto. Ricordo perfettamente l’atmosfera di San Siro, gli allenamenti alla Pinetina e poi l’empatia con la gente: è stato tutto bellissimo».

E allora pronostico per la lotta scudetto in serie A?

«Ovviamente spero che l’Inter possa vincere, ma devo dire che c’è la Juventus che è veramente molto ma molto forte. Insomma: sarà una bella lotta lì su».

La Champions, invece, chi la vince?

«Non posso che dire Real Madrid: è la mia favorita. Agli ottavi se la vedrà con il Manchester City che pure è una bella squadra, ma il Real sta iniziando a girare al meglio e ha un gruppo di calciatori che fanno la differenza»

(ilnapolionline)