Ronaldo sul passaggio al Real: “Il Barça mi snobbò. Roberto Carlos ha influito molto perché…”

L’ex attaccante dell’Inter Ronaldo ha parlato del suo passaggio al Real Madrid dopo avere indossato anche la maglia del Barcellona

Avevo già firmato un contratto a fine stagione per il rinnovo. Poi partii in Nazionale con il Brasile, cinque giorni dopo mi chiamarono dicendomi che non se ne faceva più niente. Non ho mai avuto la possibilità di decidere. Io volevo rimanere, ma il club non mi considerava come volevo. In Nazionale Roberto Carlos mi ha sempre spiegato cosa significasse giocare nel Real Madrid. E questo ha influito molto. Anni dopo ho voluto vederlo con i miei occhi. Sono arrivato al Real Madrid e ho scoperto un club molto più grande di come lo descriveva Roberto Carlos e di come lo immaginavo io. Ci si aspettava molto dai Galacticos, alla fine siamo stati molto spettacolari. Siamo stati una generazione vincente che ha cambiato l’industria del calcio. Qui a Valladolid vogliamo uscire dalla dimensione regionale. Puntiamo a un livello nazionale e poi a diventare internazionali. Da Florentino ho imparato molto, perché io ero la chiave del progetto dei Galacticos. Io cerco di mettere in pratica le sue idee perché ancora oggi sono moderne.