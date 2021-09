Carnasciali: “Inter, Lautaro più responsabilizzato. Calhanoglu ha dato qualità”

Le parole dell'ex calciatore: "Vedo un entusiasmo diverso: aver perso Lukaku poteva essere deleterio, invece ora Lautaro si sentirà più responsabilizzato"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Andrea Carnasciali, ex calciatore, ha parlato così dell'Inter, passata da Antonio Conte a Simone Inzaghi: "Conte in due anni è arrivato secondo, in finale di Europa League e poi ha vinto il campionato: non ha fatto bene, di più. Vedo un entusiasmo diverso: aver perso Lukaku poteva essere deleterio, invece ora Lautaro si sentirà più responsabilizzato, c'è Correa che è giovane e un altro pezzo da novanta come Dzeko. La difesa non è cambiata, il centrocampo con Calhanoglu ha acquisito qualità".