Carnevale: “Dybala-Napoli binomio perfetto: lì diventerebbe il nuovo re”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Andrea Carnevale, osservatore dell'Udinese ed ex calciatore, ha parlato così del perché Paulo Dybala sarebbe perfetto per il Napoli: «Napoli e Dybala sarebbero un binomio perfetto. Non so a che punto siano le trattative per l'argentino, ma quello che posso dire è che credo possa essere la destinazione ideale per Paulo, che nell'ultimo anno - visto dall'esterno - sembra aver perso entusiasmo. Ecco a Napoli diverrebbe un nuovo reuccio perché gli argentini sanno che la città vive nel mito Maradona e sentono molto questo aspetto, è come se stessero a casa.