Carnevale: “Scudetto? L’Inter ha tanti campioni, verrà fuori: è più forte di Milan e Napoli. La Juve…”

Intervista dalla Gazzetta dello Sport in vista della sfida tra il Napoli e il Milan, l’ex calciatore Andrea Carnevale ha detto la sua sul tema scudetto e sulle candidate alla vittoria finale:

“Entrambe possono puntare allo scudetto? Assolutamente sì. Metto un po’ più in alto il Napoli perché ha una rosa più competitiva. Il Milan è bello perché è giovane con un fuoriclasse esperto, è una squadra di prospettiva. Pioli sta facendo un piccolo capolavoro. E, poi, Maldini e Massara sono bravissimi. La Juventus non è una schiacciasassi come negli ultimi anni. In genere vinceva il campionato già nel girone d’andata, invece ora sta un po’ faticando. L’Inter verrà fuori, ha tanti campioni. Per me è più forte del Milan e del Napoli“.