Carnevale: “Napoli? Era tra le favorite scudetto con l’Inter. Gattuso…”

Le parole dell'ex calciatore azzurro a proposito della squadra di Rino Gattuso che ha faticato nel corso di questa stagione

Ha parlato anche del Napoli, sua ex squadra, Andrea Carnevale nel corso dell'intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Queste le sue considerazioni: "A inizio stagione lo avevo indicato fra le favorite per lo scudetto con l’Inter. Poi purtroppo il discorso si è interrotto per via di infortuni e covid, ma mi sono parse decisamente ingenerose e dure le critiche a Gattuso, infatti ora ha ripreso il filo del discorso e la squadra esprime un calcio bello ed efficace".