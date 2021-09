Carnevale: “Scudetto? Inter favorita. Ma vorrei lo vincesse Spalletti”

Le parole dell'osservatore dell'Udinese: "Io sarei felicissimo se Spalletti riuscisse a trionfare dopo trent'anni, vorrei vincesse il titolo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Andrea Carnevale, osservatore dell'Udinese, ha parlato così di Luciano Spalletti al Napoli: "Ho collaborato con Luciano, ai tempi dell'Udinese, non dimentichiamo ciò che fece con coi. Nel 2004 ha portato la squadra friulana in Champions League. Io sarei felicissimo se riuscisse a trionfare dopo trent'anni sulla panchina partenopea, vorrei vincesse il titolo. La favorita numero uno resta, per me, l'Inter di Simone Inzaghi. Ma Luciano, a parer mio, ha tutte le carte in regola per vincere lo scudetto".