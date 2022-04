Carnevale: “Scudetto, il Napoli ha un grande vantaggio rispetto a Inter e Milan”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore ha parlato della lotta scudetto

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Carnevale ha detto la sua sulla lotta scudetto. A poche giornate dal termine tre squadre di contendono il titolo. "Il mancato allungo del Milan ha rimescolato le carte e l’Inter comunque deve recuperare una partita. Il fatto che da tempo non si vedesse una corsa a tre può giocare a favore del Napoli. Devono crederci tutti, non soltanto i calciatori".

"Gli azzurri hanno un vantaggio non di poco conto: una rosa molto più ampia rispetto alle rivali. Anche l’entusiasmo sarà un fattore fondamentale, so bene come la città viva situazioni simili. Quando ci andò vicino quattro anni fa, la Juventus era dominante. Ora c’è una concorrente in più ma può contare su un organico completo. Non capita spesso di avere un’opportunità simile e bisogna assolutamente approfittarne per vincere lo scudetto oltre trent’anni dopo".