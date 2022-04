Gosens, non è da escludere questa soluzione a sorpresa. I parametri fisici…

Non solo Correa, Simone Inzaghi ha nel tedesco un altro jolly a disposizione per questo finale di stagione

Per questo finale di stagione Joaquin Correa potrebbe rappresentare una carta importante per Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha un'altra freccia al proprio arco, Robin Gosens . Dopo il lungo infortunio, il tedesco sta ritrovando la forma migliore e sarà il jolly da giocare del tecnico nerazzurro. "I parametri fisici del tedesco sono segnalati in netto miglioramento, rispetto a quelli registrati prima della sosta. Già con il Verona il tedesco troverà spazio: dall’inizio o a partita in corso, Robin giocherà", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Non va trascurato un particolare: Perisic è entrato in diffida, c’è necessità di far prendere confidenza al tedesco con il resto dei compagni. Lo stesso Perisic, per la verità, non ha dato il minimo segnale di cedimento sul piano del rendimento. E in prospettiva non è neppure da escludere una soluzione a sorpresa: i due esterni in campo contemporaneamente, con il croato dirottato a destra".