Carnevale: “Spalletti fra i più bravi. Napoli, Inter e Milan avanti alle altre”

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli e oggi dirigente dell'Udinese, ha indicato le sue tre squadre favorite per lo scudetto

Intervistato dal Corriere dello Sport, Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli e oggi dirigente dell'Udinese, ha indicato le sue tre squadre favorite per lo scudetto:

"Conosco Spalletti e comincio con il dire che l’uomo in più del club è lui. Nel gioco, nella costruzione dei gol, sulle palle inattive, sul modo in cui vengono serviti gli attaccanti e si muovo gli altri, c’è la mano di un allenatore che è tra i più bravi in circolazione. So che Napoli è scaramantica e certe cose non vuole sentirsele dire, ama gustarsele e inseguirle sottovoce. Ma una valutazione si può fare: ci sono tre squadre che mi hanno impressionato e il Napoli, insieme con l’Inter e con il Milan, mi pare quella che sta più avanti".