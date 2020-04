Carnevali: “L’idea è concludere il campionato entro fine luglio. Situazione grave perché…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo ha parlato così dell’eventuale ripresa del campionato di Serie A: “Non abbiamo idea di quando si inizierà: l’idea è quella di cercare di portare a termine il campionato, me lo auguro. Io ho perplessità: credo sia abbastanza difficile. Non dobbiamo andare al di là di fine luglio: poi ci adegueremo alle richieste di Federazione e Uefa. Il campionato solare? Per me è difficile, tanti cambiamenti non fanno bene: l’obiettivo è portare a termine il campionato, altrimenti ci saranno tante problematiche sull’anno prossimo. Dobbiamo fare le cose con logica, spero che chi decide abbia le competenze giuste: la differenza la fanno le scelte del management.

Stipendi? Ci sono state linee guida e tutti abbiamo aderito: ci vuole buon senso. E’ un momento di disperazione, dobbiamo capire cosa fare: il calcio è una grande azienda e oggi le fonti di ricavo sono le tv, sponsor e botteghino. Mancando questi, andiamo in difficoltà: io sarò uno dei primi ad adeguarmi alle richieste. Non si tratta di toccare il portafoglio dei giocatori, ma chi ha la possibilità deve aiutare. Qui si tratta di cercare di dare un contributo al mondo e al sistema: tutti noi dobbiamo darlo per dare continuità. Il problema dei pagamenti dei giocatori è relativo, a noi mancano altri introiti molto più importante. La situazione non è chiara ed è molto brava: noi dirigenti dobbiamo cambiare strategie e mentalità. Un ridimensionamento può fare solo bene, affronteremo un mondo diverso”.