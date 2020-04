Carnevali: “Stipendi? Propongo intesa ad hoc per ogni calciatore. Ripresa difficile perché…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha proposto alcune soluzioni per risolvere le questioni in sospeso, incluso il problema del taglio agli stipendi dei calciatori. Ecco le sue dichiarazioni:

STIPENDI CALCIATORI – “Serve uno schema costruito sulle esigenze di ognuno. C’è chi ha contratti più o meno ricchi, abbiamo molti giocatori giovani. Ho già iniziato le singole contrattazioni: sarà un lavoro lungo, ma vogliamo essere corretti fino in fondo“.

POSSIBILE SOLUZIONE – “Analizzeremo il valore dello stipendio e la durata del contratto. Potranno esserci interventi proporzionali alla portata dell’ingaggio, oppure per chi ha contratti lunghi pensare di spalmare una parte dei pagamenti in più stagioni“.

RIPRESA DIFFICILE – “La cosa migliore sarebbe riuscire a finire la stagione anche giocando a luglio. Ma non oltre: dobbiamo salvaguardare il prossimo campionato. La vedo complicata: la situazione sanitaria migliora lentamente, noi dobbiamo ancora ricevere un protocollo dalla commissione scientifica prima di riprendere gli allenamenti. E già vedo il rischio di ritardare l’inizio del prossimo campionato: per questo una A a 22 squadre, nell’anno dell’Europeo, la vedo difficile“.

AIC, TONI SPIACEVOLI – “La Lega si è ispirata al principio per cui se non produci prestazioni sportive, non ti pago. L’Assocalciatori ha usato toni spiacevoli. Non si può litigare ora. La crisi riguarda tutti, dobbiamo adoperarci per mantenere in essere tutto quello che abbiamo, penso anche a giovani, donne, categorie minori“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)