Carnevali: “Decreto Crescita? Margini per ripristinarlo. Il Governo ci penalizza”

"Probabilmente ne parleremo, noi abbiamo un ottimo rapporto con il mondo dei direttori di gara. Non è giusto attaccare sempre gli arbitri, tutti fanno errori, dobbiamo crescere e migliorare. Il calcio è lo sport più bello del mondo, dobbiamo cercare di evitare polemiche".

Come finirà il testa a testa tra Inter e Juve?

"Spero che duri fino alla fine dell'anno. La Juventus non mi ha sorpreso, conosco bene mister Allegri, da tanto, ed è riuscito a tenere in piedi tutta la società. Non avere le coppa avvantaggia. L'Inter è un grande club e sarà una bella lotta".