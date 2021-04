Sassuolo, Carnevali: “I calciatori esclusi? Scelta di buonsenso, chi critica…”

Ai microfoni di DAZN prima del fischio iniziale del match, l'ad neroverde Carnevali ha parlato così di Inter-Sassuolo

Il Sassuolo si presenta a San Siro per affrontare l'Inter con assenze pesanti, ma con tutte le intenzioni di fare punti per continuare a sperare in un posto che vale l'Europa. Ai microfoni di DAZN prima del fischio iniziale del match, l'ad neroverde Carnevali ha parlato così: