Carnevali: “Speriamo di continuare a vincere a San Siro. Inter grande squadra”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Sassuolo , Giovanni Carnevali ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del dirigente: "Sassuolo a San Siro? Speriamo di continuare a vincere, giocare qui penso sia la cosa più bella per tutti. Una grande emozione, sappiamo di giocare contro una grande squadra e speriamo di fare bene. Rinnovo Dionisi? Credo per le caratteristiche sia giusto per il nostro progetto, stiamo parlando e settimana prossima proveremo a definire per allungare il suo contratto".

"Mercato Sassuolo? In fase di cessioni speso di cambiamento, ma cercheremo anche di andare a trovare giovani talenti che possono crescere. La volontà è di fare qualche cessione, non troppo, perché il prossimo sarà l'undicesimo campionato del Sassuolo in A. Il giovane talento post Consigli e Pegolo? Abbiamo Consigli che è il nostro portiere, anche in spogliatoio è importante. Come giovane abbiamo Turati del Frosinone, è nostro, credo sia il portiere del futuro del Sassuolo".