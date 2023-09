Carnevali: “Parleremo con la Juventus di Berardi dopo la partita? Spero di no”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, è tornato a parlare di Domenico Berardi ai microfoni di Dazn, prima della sfida contro la Juventus. Queste le sue considerazioni: "Non so che emozioni vivrà, sarà una partita particolare per tutti. Giocare contro la Juventus è motivo di orgoglio, credo che tutti dovremo dare il nostro meglio. Se ne parleremo di nuovo a fine partita? Spero di no, ne abbiamo parlato già a suo tempo. Dobbiamo essere concentrati solo sulla partita, meglio dimenticarci il calciomercato per ora, almeno fino a gennaio".