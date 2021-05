Carnevali: “Periodo difficile per tutti i club. Locatelli? La speranza è che…”

Le parole dell'ad del Sassuolo sulla situazione economica dei club

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Carnevali , ad del Sassuolo, ha parlato del futuro di Roberto De Zerbi. Il tecnico è sempre più vicino alla panchina dello Shakhtar Donetsk. "La speranza è che lui rimanga con noi c'è sempre perché non è stata presa una decisione definitiva. È ancora prematuro, dobbiamo finire il campionato nel migliore dei modi. In questo periodo c'è un tourbillon di allenatori incredibile. Dalle grandi alle medie squadre ci possono essere tanti cambiamenti".

"È un po' prematuro pensare a chi potrà essere, quello che posso garantire è che noi non abbiamo contattato nessun allenatore in questo momento. Locatelli? Già la passata stagione ci sono state delle richieste che da parte nostra non potevano andare bene. Ci può stare che rimanga con noi, se dovesse andare via la mia speranza è che rimanga nel nostro campionato. Stiamo attraversando un periodo difficile sotto l'aspetto economico, ma tutti, non soltanto i club che volevano fare la Superlega".