Carnevali: “Juventus su Locatelli? Anche Berardi e Raspadori piacciono a tante ma…”

Intervenuto a margine della presentazione della nuova stagione del Sassuolo, l'AD Giovanni Carnevali ha parlato così dei gioielli neroverdi

"Arsenal e Juventus su Locatelli? Non solo lui, ma anche tanti ragazzi della nostra squadra come Berardi, Boga e Raspadori piacciono a tante squadre. E' una fortuna, vuol dire che abbiamo giocatori importanti. La politica nostra non cambia, dobbiamo continuare con questa filosofia, ovvero cercare di costruire una squadra che possa ottenere buoni risultati e avere un occhio importante per quel che riguarda il bilancio della società. In tanti hanno richieste ma il Sassuolo è un club ambizioso ed è giusto che se c'è una richiesta da parte di un club importante deve essere congrua, altrimenti restano e continuano a crescere qui con noi".