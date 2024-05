A pochi minuti dal fischio d'inizio di Sassuolo-Inter , Giovanni Carnevali ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del dirigente: "Sappiamo che giochiamo contro i Campioni d'Italia. Dobbiamo lottare, sappiamo che è difficile ma abbiamo già battuto l'Inter, non è detto che non possiamo ripetere l'impresa questa sera. Sappiamo le difficoltà che abbiamo noi, ma dobbiamo cercare di ottenere il massimo risultato".

"Se guardiamo la classifica più di una cosa l'abbiamo sbagliata, non immaginavamo di trovarci in questa posizione. Ci sono momenti in cui se ti va male qualche partita ti ritrovi in una situazione in uni non sei abituato. Il Sassuolo ha fatto grandissime cose, il progetto continua indipendentemente da dove saremo. Se dovessimo retrocedere, ci sarà comunque la voglia di rifarsi subito e riprendere la massima categoria subito".