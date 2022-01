Carragher: “Lukaku? Ha sempre fatto così. Stava cercando di ingraziarsi i tifosi dell’Inter perché…”

Intervenuto negli studi di Sky Sports, Jamie Carragher, ex bandiera del Liverpool, ha commentato così la situazione di Romelu Lukaku

"Il problema che ho è che Lukaku lo ha fatto in ogni club in cui è stato. Non è timido nel rilasciare un'intervista e lasciare alcuni accenni sul fatto che non sia felice al 100%. Ha già avuto molti club in tutta la sua carriera. Questo è un ragazzo che ha segnato molti gol in ogni club. Ma c'è sempre un piccolo problema: le interviste che dà. Sta cercando di ingraziarsi i tifosi dell'Inter perché riceve molte critiche da loro. E' arrivato come il ragazzo che avrebbe potuto portare la squadra al titolo. Al Chelsea mancava un grande centravanti. Lui ha iniziato la stagione davvero bene. Poi si è infortunato e il Chelsea, in realtà, ha espresso un livello tecnico più alto in campo senza di lui. Il fatto che non sia tornato subito in squadra è stato un problema per lui".