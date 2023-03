Carragher: “Conte sta cercando di farsi esonerare. Il Tottenham dovrebbe farlo stasera stesso”

La sfuriata di Antonio Conte ieri in conferenza stampa dopo Southampton-Tottenham ha suscitato comprensibilmente numerose reazioni in Inghilterra

La sfuriata di Antonio Conte ieri in conferenza stampa dopo Southampton-Tottenham ha suscitato comprensibilmente numerose reazioni in Inghilterra. Fra queste, quella decisa di jamie Carragher, ex difensore del Liverpool e ogni apprezzato commentatore tecnico di Sky Sports. Ecco il suo commento su Twitter:

"Conte vuole essere esonerato in questa sosta e il Tottenham dovrebbe farlo stasera stesso. Quello che dice sul fatto che gli Spurs non vincono da molto tempo è giusto, ma non devi parlare così del tuo club, soprattutto quando ti viene corrisposta una fortuna d'ingaggio. La crescita dell'Arsenal in questa stagione, dopo che nella scorsa aveva finito il campionato sotto al Tottenham, distrugge molte delle sue argomentazioni".