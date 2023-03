Furia Conte: “Il Tottenham non vince niente da 20 anni. Giocatori egoisti, non siamo squadra”

Dopo il pareggio del Tottenham in casa del Southampton ultimo in classifica, Antonio Conte esplode in conferenza stampa

Marco Macca

Il Tottenham era in vantaggio 3-1 sul campo del Southampton, ultimo in classifica in Premier League. Poi, l'improvviso blackout. I Saints rimontano e riescono nel finale ad acciuffare il pareggio, che manda le squadre negli spogliatoi sul 3-3. E Antonio Conte esplode. In conferenza stampa, l'ex allenatore dell'Inter dà sfogo a tutta la sua furia:

"Penso che sia il momento giusto per parlare perché penso che questa performance per me questo sia inaccettabile. Credo sia meglio entrare nel merito, non siamo una squadra. Siamo 11 giocatori che scendono in campo. Vedo giocatori egoisti, giocatori che non vogliono aiutarsi a vicenda e non mettono il cuore. Prima di oggi ho cercato di nascondere la situazione e migliorare la situazione con le parole. Al di là tattica e tecnica, bisogna avere il desiderio, il fuoco negli occhi, nel cuore. Bisogna averlo in ogni momento. Siamo peggiorati sotto questo aspetto rispetto alla scorsa stagione. Quando non sei una squadra non puoi migliorare.

La società ha la responsabilità sul mercato, l'allenatore ha la responsabilità. Ma i giocatori, dove sono i giocatori? Vedo solo 11 giocatori che giocano da soli. Ora mancano 10 partite e se qualcuno pensa che possiamo lottare con questo atteggiamento, con questo spirito... Per cosa dobbiamo lottare? Per il settimo o l'ottavo posto? Non sono abituato a lottare per questo. È responsabilità di ognuno. Qui non sono abituati. Non giocano per qualcosa di importante. Non vogliono giocare sotto pressione, non vogliono giocare sotto stress. La storia del Tottenham è questa da 20 anni, non hanno mai vinto qualcosa. Perché?".