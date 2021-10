Carrasco: “Rivincita con l’Italia? No, questa gara vale soltanto il terzo posto”

Le parole dell'attaccante del Belgio che domani sfiderà gli azzurri all'Allianz Stadium nella 'finalina' di Nations League

"Non cambia nulla finire terzi o quarti, ma siamo professionisti - aggiunge il 28enne dell'Atletico Madrid in conferenza stampa - e in quanto tali vogliamo cercare di vincere sempre, anche le amichevoli. Sarà una bella partita, può essere una buona preparazione in vista dei Mondiali in Qatar perché sfidiamo i Campioni d'Europa".