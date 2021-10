Nations League, la Francia in finale: Hernandez al 90′. Il Belgio di Lukaku affronterà l’Italia

In una partita spettacolare, la Francia batte il Belgio all'ultimo respiro e si qualifica per la finale di Nations League

In una partita spettacolare, la Francia batte il Belgio all'ultimo respiro e si qualifica per la finale di Nations League, dove domenica affronterà la Spagna di Luis Enrique. Eppure, all'Allianz Stadium di Torino (presente anche Antonio Conte) il primo tempo è tutto di marca belga: al 37' è Carrasco a portare in vantaggio di diavoli rossi, mentre poco più tardi va a segno anche l'ex interista Lukaku.