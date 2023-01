Carrera: “Conte? Vedrei bene un suo ritorno alla Juve, è tra i migliori”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Massimo Carrera, ex collaboratore di Antonio Conte, ha parlato di un possibile ritorno di quest'ultimo alla Juventus: “Bisogna capire cosa vuole fare, di sicuro è uno dei migliori allenatori sul mercato. Io vedrei bene un suo ritorno, è juventino e ha fatto bene alla Juventus, a qualsiasi club non potrebbe dispiacere avere un allenatore top come lui in panchina”.